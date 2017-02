A királyi kutyák, II. Erzsébet és kedvencei

Bulvár

II. Erzsébet már kislányként nagy állatbarát volt, imádott falovakkal játszani és minden este megfésülte őket.

A királynő megboldogult édesanyjához hasonlóan rendszeresen lovagol és sikeres versenyistállót is működtet. A pacik mellett a kutyák voltak mindig is Erzsébet szívének csücskei. Brian Hoey szerint - aki több könyvet is írt a királynőről -, a kutyák pontosan teaidőben, délután ötkor étkeznek és soha nem kapnak konzerv kutyaeledelt, ellenben gyakran esznek bélszínt.



Az ételeket egy udvaronc hozza át a konyhából, öntetet viszont már maga az uralkodó locsol az eledelükre, amit csakis ezüsttálból fogyasztanak el. Étkezésük mellett egészségi állapotukra is kiemelten figyel a királynő. Amikor az egyik corgi megbetegedett, a királynő ragaszkodott a homeopátiás kezeléshez, arra hivatkozva, hogy ez a gyógymód rajta is sokat segített - márpedig a kutyusok testi épsége királyi ügy.



- Amikor II. Erzsébet ruha­próbát tart, utána mindig magához vesz egy mágnest, és azzal szedi össze az esetleg elszóródott tűket és csatokat, nehogy kutyái véletlenül felsértsék érzékeny talpukat - árulta el Hoey.



Az uralkodó különösen kötődik a corgikhoz, még hercegnőként, a 18. születésnapjára kapta szüleitől az elsőt. Susan kivételes megbecsülésnek örvendett, az uralkodó annyira ragaszkodott hozzá, hogy még a nászútjára is magával vitte.





- Imádtam az első corgimat. Szinte mindent együtt csináltunk és a kis négylábú mindig a lábamnál volt. Mondhatom, hogy életem első szerelme ő volt - mesélte.Fülöp herceg kevéssé osztozott Erzsébet lelkesedésében, állítólag ki nem állhatja a kutyákat, főleg a csaholásuk idegesíti. Bár az uralkodónő híres jó humoráról, a corgikkal kapcsolatban ő sem ismer tréfát. A brit sajtó a mai napig emlegeti azt a régi incidenst, amikor egy udvari rendezvényen az egyik vendég óvatlanul kihúzta a gyufát Erzsébetnél egy megjegyzésével. Óvatlanul azt mondta, hogy az ő corgijai is ugyanúgy "koldulnak" a családi étkezések során, mint a királynő kutyái.- Az én kutyáim nem koldulnak - válaszolt fagyosan a királynő, aki a személyzet tagjaitól sem tűri el, hogy negatív megjegyzéseket tegyenek kedvenc jószágaira.Manapság kisebb a királyi falkaII. Erzsébetet jelenleg már csak négy corgi boldogítja. A falka a korábbi években sokkal nagyobb létszámú volt, de az uralkodó - tekintettel arra, hogy betöltötte 90. életévét - most már nem pótolja újakkal az élők sorából távozó kedvenceket. A kutyafajtát már a X. század óta tenyésztik Walesben, ahol eredetileg terelőkutyaként használták a corgikat. Nevük jelentése walesiül egyébként törpekutya.Ha a cikket érdekesnek találta, ossza meg ismerőseivel! Látogasson el az Állatportál.hu facebook oldalára is, és nyomjon rá tetsziket. Nem bánja meg!