Lőtt lábú rókát mentett meg pár brit hős

Az állatbarát megmentőnek mindössze 20 percre volt szüksége ahhoz, hogy Basil bizalmába férkőzzön. Ha nem járt volna sikerrel, Basil ma talán nem is él.

Bár Dan Martin volt az, aki éjszakára magához vette, másnap pedig orvoshoz vitte, Basil életét egy lelkiismeretes túrázónak köszönheti. A brit nő, miután meglátta a vánszorgó rókát a mezőn, azonnal értesítette az első vadállatokkal foglalkozó állatvédőt, aki eszébe jutott: Dan Martint.



Basil legnagyobb szerencséjére Martin alig három percre dolgozott onnan, ahol a rókát megtalálták. Azonnal a helyszínre sietett, ahol az elmondása szerint 20 perc próbálkozás után sikerült a sérült róka bizalmába férkőznie. "Mikor odaértem mellé, először a lábára mutattam. Szépen lassan, nehogy elijesszem. Úgy tűnt, megérti, mit akarok tőle."





Martin a The Dodónak elmondta, egy rövid "vitát" követően sikerült betekernie Basilt egy törölközőbe, majd hazavinnie. "Az állatorvos azt mondta, csak másnap tud majd ránézni, ezért az éjszakát is együtt töltöttük." Martin egész éjjel simogatta és jutalomfalatokkal kényeztette a rókát, mire Basil teljesen megnyílt, és végül Martin ölében aludt el.



Másnap az állatorvosnál kiderült, Basil sérüléseit lőfegyver okozta. "Annyira komoly sebet ejtettek rajta, hogy az orvosoknak amputálniuk kellett a lábát" - mondta Martin, majd hozzátette, míg el nem altatták a beavatkozáshoz, a róka végig hozzábújt. "Kiderült az is, hogy valószínűleg fogságban született, azért annyira barátságos az emberekkel" - árulta el a Martin, majd hozzátette, felgyógyulása után Basilról a brit Nemzeti Rókavédő Szövetség gondoskodik majd.



